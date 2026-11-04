Callao: joven de 25 años fallece a pocos metros de su vivienda tras ataque armado

Un joven de 25 años fue atacado a solo metros de su vivienda, ubicada en la cuadra 1 de la calle Séptima, en La urbanización Chacaritas, en el Callao.

Mientras conversaba con unos amigos, un sujeto se acercó a pie y cuando llegó cerca de ellos sacó un arma y disparó contra el joven, luego escapó corriendo y se presume que a unos metros le esperaba una motocicleta.

Los amigos auxiliaron de inmediato a la víctima para trasladarlo al hospital Daniel Alcides Carrión, pero los médicos no lograron salvarle la vida. Hasta el lugar llegaron peritos de criminalística y agentes de la Depincri, quienes recogieron unos cinco casquillos de bala.

INVESTIGAN PRESUNTO AJUSTE DE CUENTAS

Los agentes cercaron el lugar por unos minutos e interrogaron a los testigos de este hecho. Por el momento se desconoce el móvil del ataque, pero la policía maneja varias hipótesis, entre ellas destaca el ataque por un presunto ajuste de cuentas.