Transporte acumula alza de casi 16% en un año: conductores y pasajeros enfrentados por los precios

El transporte público está sufriendo un incremento de precios, debido a la subida del combustible y los estragos que genera el fenómeno El Niño. El alza acumula casi el 16% en un año, situación que está afectando el bolsillo de los ciudadanos y que resquebraja más la economía interna.

LA GUERRA DEL INCREMENTO: COMBUSTIBLES VERSUS PASAJES

Esta situación está generando conflictos entre conductores del transporte urbano y los ciudadanos que necesitan movilizarse. Mientras los primeros deben gastar más por el precio de los combustibles, los segundos no aceptan un incremento en los pasajes.

Algunos usuarios han manifestado que continúan pagando lo mismo, otros, en tanto, aseguran que el precio ha subido hasta 0.50 centavos. Un conductor manifestó que esta situación les está afectando: “antes echábamos 150 soles de combustible, ahora se llega a S/220”, añadió que, aunque intentan acomodar el costo de los pasajes a esta realidad, los pasajeros no quieren pagar.

Otro conductor explicó que, aunque el alza del precio de combustibles les está afectando, están intentando no subir demasiado los pasajes porque los usuarios rechazan dicho aumento: “no sabemos si el combustible subirá más. El combustible es lo principal ahora”, señaló.

En tanto, los pasajeros manifestaron que suben los combustibles y el pasaje, pero al final los ciudadanos deben hacerse cargo de “los platos rotos”: “a nosotros nos aplican todo. Yo tomo una ruta corta y tengo que pagar 50% más de lo que pagaba antes. Para rutas largas podría ser, pero en rutas pequeñas no conviene”, señaló un pasajero.