Centro de salud abandonado y con murciélagos: piden que se habilite posta médica en Santa Anita

La posta médica el Huáscar en Santa Anita fue declarado inhabitable por Defensa Civil hace cinco años, pero en su segundo piso siguen atendiendo con normalidad, pese a que su infraestructura está sumamente deteriorada.

Un equipo de Panamericana Televisión acudió hasta este lugar, donde hasta un murciélago salió de la edificación. El equipo observó que no solo hay mal olor, sino que hay basura, maleza crecida, paredes agrietadas y descascaradas y las puertas de metal oxidadas.

EXIGEN POSTA DE SALUD EN BUEN ESTADO

Pese a la peligrosidad, la atención en la posta médica continúa en el segundo piso. Los vecinos dijeron que año tras año han enviado papeles y documentos al Ministerio de Salud y a las Direcciones de Redes Integradas de Salud (DIRIS), pero no reciben respuesta. Lo que buscan es que se realicen trabajos de mantenimientos en la posta o que se habilite otra.

Fernando Alfaro, vecino de Huáscar, indicó que las autoridades han dejado dicho lugar totalmente descuidado, incluso hay murciélagos dentro del inmueble que en su primer piso está, prácticamente, inhabitable. Los vecinos esperan que las autoridades se hagan cargo de este lugar o que habiliten otro donde la posta de salud siga funcionando.