Joven de 19 años es atacado a balazos por sujeto encapuchado en Mi Perú

Un joven de 19 años fue atacado a balazos por un sujeto encapuchado cuando se encontraba cerca de su vivienda, ubicada en el sector B, en el distrito de Mi Perú.

El delincuente, que se desplazaba a bordo de una motocicleta, se acercó al joven y le disparó hasta en 10 ocasiones, provocando que la víctima corriera y pidiera auxilio. Esta situación alarmó a los vecinos de la zona.

FUE AUXILIADO POR LOS VECINOS

A raíz de los fuertes gritos, los vecinos de la zona salieron a auxiliar al joven, quien ya se encontraba tendido sobre el pavimento. Asimismo, la víctima fue trasladada al Hospital de Ventanilla para recibir la atención médica requerida.

Por otro lado, la Policía Nacional llegó al lugar para realizar las diligencias correspondientes e interrogar a los vecinos que pudieron presenciar este acto de violencia.