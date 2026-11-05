Lluvias en Lima Sur provocan el colapso de los desagües: viviendas afectadas por aguas servidas

Desde la madrugada un equipo de Panamericana Televisión ha hecho un recorrido entre los distritos de Lima Sur como Villa El Salvador y Villa María del Triunfo, donde las fuertes precipitaciones han provocado el colapso del sistema de drenaje y varias viviendas terminaron inundadas por aguas servidas.

AGUAS SERVIDAS DESTRUYEN ARTEFACTOS, MUEBLES Y MERCADERÍA

Muchas lo han perdido todo por el ingreso de las aguas. Una mujer perdió alrededor de 70 mil soles, porque la inundación malogró toda su mercadería: “el agua a remojado todo, estamos perdiendo, pero qué voy a hacer”, manifestó. En otro punto, en la calle César Vallejo, un vehículo quedó atascado en una zona anegada de esta vía.

En el sector 1 de Villa El Salvador, se ha reportado la inundación de la vía, dejando a tres adultos mayores atascados en una esquina de donde no pueden moverse para cruzar porque el agua empozada es muy profunda.

Aunque esta situación a mejorado un poco con la presencia de cisternas que ayudan a retirar el agua, sin embargo, la institución educativa Juan Pablo II, que también está afectada por la inundación, tuvo que suspender las clases de este 5 de noviembre.

En otro punto, una madre de familia pidió apoyo a las autoridades: “si los drenajes siguen malogrados vamos a seguir pasando lo mismo”, manifestó la vecina. En tanto, el lodo se encuentra en las veredas y calles, donde varias familias han sacado sus muebles y algunos electrodomésticos afectados por el agua.

MTPE DISPONE TOLERANCIA LABORAL POR EFECTO DE LAS LLUVIAS

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) publicó un comunicado donde informó que, ante las recientes lluvias registradas en Lima Sur, los empleadores públicos y privados deberán otorgar hasta 2 horas de tolerancia laboral en el horario de ingreso a los distritos afectados como Villa María del Triunfo, Villa El Salvador, Chorrillos y San Juan de Miraflores. La demora ocasionada por esta circunstancia no se considerará falta o tardanza injustificada ni generará sanciones disciplinarias.