Buenos Días Perú

05/11/2026

Lluvias en Lima Sur provocan el colapso de los desagües: viviendas afectadas por aguas servidas

Vecinos han trabajado toda la madrugada retirando el agua y lodo de sus casas. En Villa El Salvador, varios vecinos terminaron con aguas servidas en sus viviendas.



Desde la madrugada un equipo de Panamericana Televisión ha hecho un recorrido entre los distritos de Lima Sur como Villa El Salvador y Villa María del Triunfo, donde las fuertes precipitaciones han provocado el colapso del sistema de drenaje y varias viviendas terminaron inundadas por aguas servidas.

AGUAS SERVIDAS DESTRUYEN ARTEFACTOS, MUEBLES Y MERCADERÍA

Muchas lo han perdido todo por el ingreso de las aguas. Una mujer perdió alrededor de 70 mil soles, porque la inundación malogró toda su mercadería: “el agua a remojado todo, estamos perdiendo, pero qué voy a hacer”, manifestó. En otro punto, en la calle César Vallejo, un vehículo quedó atascado en una zona anegada de esta vía.

En el sector 1 de Villa El Salvador, se ha reportado la inundación de la vía, dejando a tres adultos mayores atascados en una esquina de donde no pueden moverse para cruzar porque el agua empozada es muy profunda. 

Aunque esta situación a mejorado un poco con la presencia de cisternas que ayudan a retirar el agua, sin embargo, la institución educativa Juan Pablo II, que también está afectada por la inundación, tuvo que suspender las clases de este 5 de noviembre. 

En otro punto, una madre de familia pidió apoyo a las autoridades: “si los drenajes siguen malogrados vamos a seguir pasando lo mismo”, manifestó la vecina. En tanto, el lodo se encuentra en las veredas y calles, donde varias familias han sacado sus muebles y algunos electrodomésticos afectados por el agua.

MTPE DISPONE TOLERANCIA LABORAL POR EFECTO DE LAS LLUVIAS

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) publicó un comunicado donde informó que, ante las recientes lluvias registradas en Lima Sur, los empleadores públicos y privados deberán otorgar hasta 2 horas de tolerancia laboral en el horario de ingreso a los distritos afectados como Villa María del Triunfo, Villa El Salvador, Chorrillos y San Juan de Miraflores. La demora ocasionada por esta circunstancia no se considerará falta o tardanza injustificada ni generará sanciones disciplinarias.

 

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