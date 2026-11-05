Lluvias provocan grietas y ponen en riesgo a más de 500 familias en Villa María del Triunfo

Las intensas lluvias registradas en Lima Sur vienen debilitando las calles de tierra en la zona de José Gálvez, en el distrito de Villa María del Triunfo. Las precipitaciones han provocado la aparición y ampliación de grietas, además de deslizamientos que dificultan el tránsito de vehículos y peatones.

De acuerdo con el reporte desde la calle Los Milagros, más de 500 familias estarían afectadas por las condiciones del terreno. El agua continúa filtrándose por las grietas y debilitando las vías, al punto de dejar expuestas algunas conexiones de desagüe.

La emergencia también afecta a la olla común Fe y Esperanza, que brinda alimentos a familias de distintos asentamientos. Sus integrantes denunciaron que enfrentan escasez de alimentos y dificultades para cocinar.

GRIETAS Y DESLIZAMIENTOS DIFICULTAN EL TRÁNSITO EN JOSÉ GÁLVEZ

Se observaron profundas grietas por donde continúa circulando el agua de lluvia, lo que viene debilitando el terreno y dejando expuesta una tubería de desagüe. Los vecinos señalaron que las mototaxis, automóviles y otros vehículos tienen dificultades para subir y bajar por estas vías.

La situación también representa un peligro para los peatones, especialmente para los adultos mayores y estudiantes que transitan por el sector. Cerca de la zona afectada funcionan un colegio y una olla común.

OLLA COMÚN FE Y ESPERANZA PIDE DONACIONES

La olla común Fe y Esperanza atiende a unas 30 familias y prepara entre 50 y 60 raciones diarias. Sin embargo, sus integrantes indicaron que no reciben donaciones y que deben utilizar sus propios recursos para conseguir alimentos.

Una de las responsables explicó que también enfrentan dificultades por la falta de agua y los gastos que deben asumir para abastecerse mediante tanques. Asimismo, contó que las lluvias inundaron los accesos y obligaron a las vecinas a retirar el agua de sus viviendas durante la madrugada.