Tormentas eléctricas en Lima: meteorólogo del Senamhi explica qué podría ocurrir en la capital

En medio de las lluvias que se registran en diversas regiones del Perú y ante la llegada del fenómeno El Niño, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) no descartó la posibilidad de que se produzcan tormentas eléctricas en Lima.

Durante una entrevista en Buenos Días Perú, el meteorólogo del Senamhi, Nelson Quispe, explicó que estos eventos podrían presentarse en futuros episodios de lluvia. Asimismo, recordó que durante la pandemia se registraron descargas eléctricas y caída de granizo en la capital, lo que sorprendió a los ciudadanos.

“No se descarta (que tengamos relámpagos); sin embargo, por ahora todavía, más adelante, en alguna posibilidad de ocurrencia de lluvia (podría suceder). En el tiempo de la pandemia (de la COVID-19) hubo descargas eléctricas en Lima. En la zona de Ate se presentó granizo, un hecho muy poco visto en Lima, pero existe la probabilidad de que ocurra esa situación”, comentó.

PUNTOS CRÍTICOS ANTE LA LLEGADA DE EL NIÑO

Consultado sobre las zonas de Lima que podrían verse afectadas por las lluvias asociadas al fenómeno El Niño, Quispe advirtió sobre el riesgo de activación de quebradas en el este de la capital.

“Estamos hablando de la zona este de la capital. Hablamos de Chosica hasta Matucana. Se presentarán lluvias más intensas y provocarán la activación de quebradas (…) Es posible que el caudal del río podría superar los 100 cubos, pero no será consecutivo (…) Las viviendas que están ubicadas dentro de las quebradas se verán afectadas”, declaró.

¿CÓMO SERÁ EL PANORAMA PARA 2027?

De acuerdo con el pronóstico del Senamhi, las lluvias continuarían durante los próximos meses y se extenderían hasta marzo de 2027. “Estamos hablando de noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo”, precisó el especialista.