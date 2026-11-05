Puente Alipio inundado: venden bolsas a S/1 para facilitar el paso de peatones

Ante las inundaciones registradas debido a las intensas lluvias en la capital, diversos sectores se han visto perjudicados, hasta el punto de que algunos accesos han quedado interrumpidos.

Uno de los casos que ha llamado la atención es la inundación registrada en el puente Alipio, donde la acumulación de agua ha alcanzado un nivel considerable y ha generado dificultades para que los transeúntes puedan caminar.

Asimismo, esta situación ha sido motivo de emprendimiento para algunos ciudadanos, quienes han comenzado a vender bolsas a dos por un sol para facilitar el tránsito de las personas por esta zona.

VENDEN BOLSAS 2X1 SOL

Esta iniciativa se ha venido replicando cada vez que ocurren este tipo de situaciones. Sin embargo, pese a que puede servir como una ayuda para los transeúntes, las dificultades para circular por la zona persisten, ya que no solo el agua impide el paso, sino también la presencia de piedras y otros objetos.

Por otro lado, esta situación ha generado malestar entre los transeúntes, quienes incluso han sufrido accidentes al intentar continuar con su recorrido. Además, algunas de las bolsas utilizadas fueron arrojadas en la zona, lo que incrementó los niveles de contaminación.