Precipitaciones en San Juan de Miraflores inundan avenidas y calles: piden presencia de autoridades

Cerca de la estación Atocongo de La Línea 1 del Metro de Lima, en el distrito de San Juan de Miraflores, se ha reportado el aniego de la avenida Los Héroes, afectando mayormente a los transeúntes, pues muchos deben sortear las aguas y terminan empapados por el paso a velocidad de los vehículos, pues en la zona no hay un cruce peatonal cercano.

Una mujer terminó empapada por el paso de los vehículos cuando caminaba para intentar llegar hasta el mercado, demostrando la falta de empatía de algunos conductores. De igual manera, otros transeúntes terminaban mojados por el paso de los carros y combis, ocasionando que la vereda prácticamente desaparezca bajo el agua.

MUJER INTENTA ABRIR BUZÓN PARA EVACUAR AGUA EMPOZADA

En otro punto del distrito, en la zona de Maximiliano, las calles están anegadas por las fuertes lluvias. Los vecinos están molestos porque no tienen drenaje y la municipalidad no ha hecho algo para solucionar esta situación que siempre afecta esta calle cuando hay lluvias.

En tanto, una vecina intentó evacuar el agua empozada de la vía abriendo el buzón, sin embargo, esto generaría más atascos y que salga las aguas servidas: “pero la municipalidad no viene, no hace caso. Me dicen que no hay solución, no tienen máquinas”, se explicó la mujer, quien no logró abrir el buzón.