Bypass de la avenida Pachacútec vuelve a inundarse por las lluvias en Lima Sur

El bypass de la avenida Pachacútec, ubicado en Villa María del Triunfo, se encuentra cerrado temporalmente en ambas vías debido a que las lluvias generaron su inundación. Sorprendió la presencia de gran cantidad de basura; entre los desechos se vio una silla.

El agua empozada tendría unos 2 metros de profundidad; mientras que dos camiones cisterna se encuentran realizando la evacuación del agua. Esta situación es repetitiva en esta zona cada vez que se reportan lluvias, como se constata en los constantes despachos realizados por este y otros medios de comunicación.

Esto evidencia, nuevamente, el diseño ineficiente del sistema de drenaje en este paso a desnivel ubicado cerca de las avenidas 26 de diciembre y Pachacútec. Por el momento, la infraestructura se encuentra cerrada temporalmente hasta que las labores de limpieza culminen.

¡ATENCIÓN CONDUCTORES!

Cabe destacar que, por el cierre de esta vía, las avenidas aledañas como los jirones Unión y Enrique Palacios, así como las avenidas, Pachacútec y 26 de diciembre, presentan tráfico denso en ambas partes de la vía, por ello se recomienda a los conductores que tomen sus precauciones.