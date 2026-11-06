Las Malvinas: intervienen galería y decomisan 248 celulares que habían sido reportados como robados

Agentes de la Policía Nacional realizaron anoche un operativo en la Galería Mesa Redonda, en Las Malvinas, ubicada en la cuadra cuatro de la avenida Argentina, y decomisaron 248 celulares reportados como robados.

En la intervención detuvieron a seis personas, entre ellas dos venezolanos. Los celulares fueron hallados tras una exhaustiva búsqueda, ya que estaban escondidos bajo las tapas de las estructuras de los establecimientos comerciales.

NUEVE AGRAVIADOS

Según se conoció, la Policía Nacional ya se ha logrado comunicar con nueve agraviados que hace unos días habían reportado el robo de sus celulares, los cuales fueron encontrados en dicho centro comercial de Las Malvinas.

Los detenidos, quienes señalaban que solo trabajaban en los locales, fueron puestos a disposición del Departamento de Investigación Criminal, con la participación de la Fiscalía, para seguir con las investigaciones.