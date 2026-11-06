Instalan escultura de 14 metros del papa León XIV como parte de su recibimiento en el Callao

A pocos días de la llegada del papa León XIV a nuestro país, ya se vienen afinando los últimos detalles para su recibimiento. Por ello, durante las primeras horas de la mañana se concretó la llegada de una escultura con la silueta del santo padre, que será instalada en el ingreso al Callao.

La escultura recorrió aproximadamente seis horas desde Carabayllo hasta el Callao y forma parte de las acciones de bienvenida al sumo pontífice. La estructura tiene un peso de cuatro toneladas y una altura de 14 metros.

SE REALIZÓ EN TIEMPO RECORD

Según la información proporcionada, la estatua fue elaborada en 45 días, un tiempo récord para una escultura de dicha magnitud, ya que normalmente su construcción tomaría alrededor de cuatro meses.

Por otro lado, aún se vienen ultimando los detalles antes de su colocación y se tiene previsto que la inauguración de la imagen se realice este lunes a las 5:00 de la tarde.