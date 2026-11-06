Detienen a ciudadanos europeos con más de 3 mil tarántulas escondidas en sus medias

Uno de los detenidos sería investigador y tendría conocimientos especializados sobre las especies que pretendían sacar ilegalmente del Perú.

Tres sujetos extranjeros, de nacionalidades alemana y polaca, de aproximadamente 44 y 45 años, fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

El motivo de su detención fue que llevaban escondidas en sus medias más de 3 mil tarántulas, muchas de ellas pertenecientes a especies protegidas tanto en nuestro país como a nivel internacional.

SE BRINDÓ INFORMACIÓN

A raíz de la información proporcionada por un testigo cuya identidad ha sido protegida, el Serfor pudo realizar el seguimiento y esperar el momento preciso en que estos sujetos llegaron con la intención de escapar con dichas especies.

Asimismo, según los datos del Serfor, estas tarántulas estarían cotizadas en el mercado europeo en medio millón de euros, lo que las convertía en un atractivo para estos sujetos.

UNO DE ELLOS ERA INVESTIGADOR

Por otro lado, según la información recopilada, uno de estos sujetos sería investigador y tendría conocimientos especializados sobre este tipo de especies, lo que le habría facilitado identificar los ejemplares e incluso extraer algunos que todavía no habrían sido categorizados por las autoridades nacionales.