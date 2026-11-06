Dos jóvenes pierden la vida en el Callao: Policía investiga posible enfrentamiento entre pandillas

En la avenida Atalaya, en el Callao, se reportó dos crímenes, donde las autoridades policiales encontraron hasta 14 casquillos de bala.

Los agentes policiales cercaron el lugar mientras realizan las diligencias de ley. Por el momento, no se ha identificado la identidad de los fallecidos, pero hay algunas versiones de lo que habría ocurrido.

Al parecer, las víctimas se dirigían hacia sus viviendas cuando fueron interceptados por dos sujetos que abrieron fuego contra ellos. Los jóvenes intentaron refugiarse en casas de la avenida Atalaya, pero no lo lograron y perdieron la vida, según informaron los testigos.

POLICÍA INVESTIGA POSIBLE ENFRENTAMIENTO ENTRE BANDAS

Los agentes policiales manejan varias hipótesis, una de ellas es que se trataría de un posible enfrentamiento entre pandillas de esta zona del Callao. Anteriormente se han reportado otros actos criminales, por ello la policía ya investiga si este caso está relacionado con otros sucesos de días atrás.