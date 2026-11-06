Lluvias por ‘El Niño’ ponen en riesgo los techos de Lima: ¿podrían colapsar las viviendas?

Ante las constantes lluvias que se vienen registrando en Lima producto al fenómeno 'El Niño' y que causan problemas en calles y vías, ha surgido entre los ciudadanos el temor a un posible colapso de sus viviendas. Al respecto, el ingeniero de la UNI, Miguel Estrada, explicó los riesgos que podrían enfrentar los predios de la capital.

En conversación con Buenos Días Perú, el especialista indicó que existe un alto nivel de informalidad en la construcción de viviendas. Esta situación podría favorecer la acumulación de agua y las filtraciones durante episodios constantes de lluvia, lo que ocasionaría daños en las estructuras.

“Tenemos un crecimiento informal en Lima que no ha seguido ningún tipo de código de reglamento para edificaciones (…) Los techos de Lima son planos y en muchos de los casos no tienen un sistema de impermeabilización en el último techo, lo que hace que el agua de lluvia se acumule y se filtre, causando un daño en la estructura”, comentó.

RECOMENDACIONES PARA PROTEGER LOS TECHOS

Aunque la situación de miles de predios es complicada, el ingeniero Miguel Estrada brindó recomendaciones para proteger las viviendas de la capital. “Se debe colocar en el último techo el ladrillo pastelero. Es un impermeabilizante que sirve para mantener la temperatura en el último nivel. El problema es que es muy costoso”, señaló.

Finalmente, al ser consultado sobre la posibilidad de que los techos colapsen por los daños ocasionados por las lluvias, Estrada precisó que es poco probable. “El último techo podría afectarse fuertemente, pero se puede reparar, por lo que hay que evitar el daño y lo podemos hacer impermeabilizando”, sostuvo.