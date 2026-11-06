Lima Expresa impulsa campaña “Motea Seguro” ante incremento de accidentes en motocicleta

Los accidentes de tránsito que más se han incrementado en la Vía Evitamiento involucra mayormente a motos lineales. Ante ello, Lima Expresa impulsa la campaña “Motea seguro” a fin de sensibilizar a los conductores para tomar precauciones y prevenir tragedias.

INCREMENTO DE ACCIDENTES EN MOTO

Ante esta situación, Carlos Rubio, gerente de operaciones de Lima Expresa, señaló que este año han visto un incremento de accidentes en motos y que la tendencia es que esto aumente: “en este momento tenemos 55% de accidentes graves con motos involucradas”, explicó y añadió que debido a esto se impulsó esta campaña.

“La campaña esta enfocada en sensibilizar a las personas sobre mensajes importantes como respetar las normas de tránsito, usar los elementos de seguridad, no superar la velocidad permitida”, explicó Rubio, y añadió que las principales ocasiones donde ocurren accidentes es por adelantamiento indebido y el cambio intempestivo de carril.

67 ACCIDENTES RELACIONADOS CON MOTOS EN LO QUE VA DEL 2026

En tanto, en su central de monitoreo, que cuenta con más de 120 cámaras en las dos vías concesionadas, monitorean las 24 horas y con ello pueden identificar situaciones que necesiten auxilio vial. Por otro lado, indicó que hay 67 accidentes de tránsito relacionados con motos al cierre de setiembre de este año, mientras que el año 2025 se tuvieron 75 accidentes al cierre del año.

Carlos Rubio explicó que este incremento podría relacionarse con que las personas no están tomando sus precauciones, cuando ir en moto da más exposición de la persona, además, hay un incremento en la venta de motos en Lima: “de enero a mayo de este año hay un 42% de incremento de venta de motos en Lima”, informó el gerente de operaciones de Lima Expresa.