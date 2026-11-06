Aeropuerto Jorge Chávez: LAP advierte que falta de limpieza en río podría afectar puentes modulares

Aún no se ha llegado a los días de mayor preocupación por el fenómeno El Niño, pero la crecida de ríos en el norte y la activación de quebradas en puntos periféricos de la ciudad preocupan, pues el aeropuerto Jorge Chávez podría quedar afectado por posibles desbordes e inundaciones.

PIDEN LA LIMPIEZA DEL RÍO

Así lo comentó Rodrigo López, director de proyectos y ampliación de Lima Airport Partners (LAP), quien explicó que los puentes modulares se encuentran en perfecto estado, pero la preocupación es por la falta de limpieza del cauce del río, pues ese material suelto al ser arrastrado por el agua podría reducir la vida útil de los puentes y generar desbordes.

“La alarma es por la no limpieza del río. Lo que requerimos de las administraciones es que se haga la limpieza. El GORE ha hecho una limpieza demasiado superficial, a nuestro entender se ha limpiado menos de un metro de profundidad cuando nosotros, hace un año, hicimos una limpieza de más de tres metros y medio”, explicó López.

Añadió que el material que se sacó del río no se evacuó, sino que se dejó en las márgenes, ocasionado que se estreche el cauce y que dicho material quede suelto, convirtiéndose en un problema en caso de que crezca el caudal, pues podría afectar los cimientos de los puentes modulares y del puente Gambetta.

Adicional a lo anterior, explicó el profesional, el hecho de que el cauce del río esta más elevado por una mala descolmatación, provoca que se recargue el acuífero que esta debajo del aeropuerto y que haya posibles afloramientos.