Lurigancho-Chosica: quebrada Pedregal genera temor por gran acumulación de basura

La quebrada San Antonio de Pedregal, ubicada en el distrito de Lurigancho-Chosica, es conocida por su vulnerabilidad por la gran acumulación de residuos, piedras y desmonte. La posible activación de la quebrada podría generar una tragedia, por ello se exige la pronta descolmatación.

Vecinos han reportado unas seis veces la situación de este espacio donde se observa gran cantidad de basura, tierra, rocas, desmonte, muebles, artículos de cocina y baño, entre otros, lo cual genera preocupación entre por la posible activación de la quebrada por las lluvias.

UNAS 80 VIVIENDAS EN RIESGO

Son más de 80 viviendas que estarían en riesgo en caso de la activación de la quebrada, además, por la permanente acumulación de basura que se ha convertido en un foco infeccioso para la comunidad.

A esto se suma que en dicho espacio también hay enormes rocas, hierba crecida, y que al no existir puentes o infraestructura adecuada, el cauce seco sirve como vía pública para el tránsito de los ciudadanos, el ingreso de un huaico podría arrasar con todo lo que se encuentre en dicho espacio, por ello los vecinos exigen la descolmatación.