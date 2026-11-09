Puente peatonal cerca a Acho pone en riesgo a transeúntes por deterioro de estructura

La estructura metálica se encuentra cubierta con planchas de madera y representa un riesgo para trabajadores, adultos mayores y escolares que transitan diariamente.

El puente peatonal provisional ubicado en las inmediaciones de la zona de Acho, que conecta el Mercado de Flores con la comunidad Shipibo-Conibo de Cantagallo, presenta condiciones deplorables que ponen en riesgo la integridad de los transeúntes.

Un equipo de Buenos Días Perú llegó hasta el lugar y corroboró que la superficie del paso peatonal ha sido recubierta con planchas de madera prensada que se encuentran rotas, agujereadas y debilitadas por la humedad.

La situación afecta a trabajadores, adultos mayores, vecinos y escolares que cruzan la vía, enfrentándose además a una iluminación deficiente por la noche y a la presencia de fierros y alambres expuestos. Algunos entrevistados señalaron que la estructura lleva meses en estado de abandono tras trabajos inconclusos de mantenimiento.

Advertencias y demanda de intervención

Ante el peligro inminente de caídas hacia la vía vehicular o accidentes graves, en la zona se ha colocado un letrero de advertencia que indica "camine con cuidado", medida calificada por los usuarios como insuficiente ante el deterioro del paso peatonal.

Los peatones que transitan diariamente recalcaron que los materiales utilizados no son aptos para soportar el flujo constante ni las condiciones climáticas. Además, exigen a las entidades responsables tomar acciones para un tránsito seguro.