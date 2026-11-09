La Victoria en riesgo ante ‘El Niño’: virtual alcaldesa solicita mejoras en el cerro El Pino

La llegada del fenómeno El Niño no solo afectaría a las regiones del norte del Perú, sino también a diversos distritos de Lima. La Victoria es una de las zonas que podrían verse seriamente afectadas por este evento climático.

Durante una entrevista con Buenos Días Perú, la virtual alcaldesa Susana Saldaña visitó el cerro El Pino e hizo un llamado a las autoridades para trabajar en beneficio de los vecinos, quienes se encuentran en riesgo debido al mal estado de las veredas y pistas.

“Según lo que se ha anunciado, van a venir lluvias y a nosotros nos preocupa esta situación (en el cerro El Pino). Tendremos deslizamientos (…) Necesitamos hacer un muro de contención alto ante cualquier deslizamiento o sismo podría sostenerlo”, indicó.

CUESTIONA LA FALTA DE MANTENIMIENTO EN LA ZONA

Durante su visita de inspección, Saldaña mencionó que las escaleras que conectan diversos puntos del cerro El Pino se encuentran deterioradas y cuestionó que las autoridades no hayan realizado el mantenimiento necesario. “Fueron hechas hace 20 años y las barandas están deshechas”, afirmó.

Además, la virtual alcaldesa solicitó una reunión con la presidenta Keiko Fujimori, el ministro de Vivienda y representantes de la Municipalidad de Lima para instalar una mesa de trabajo en beneficio de los más de 40 mil pobladores que se encuentran en riesgo.