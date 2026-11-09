Minsa realiza campaña de vacunación contra el dengue en San Juan de Miraflores

El Ministerio de Salud (Minsa) inició una jornada de vacunación contra el dengue en la institución educativa Javier Heraud, ubicada en el distrito de San Juan de Miraflores, con el objetivo de proteger a menores y jóvenes.

Dicha intervención sanitaria, coordinada por la Dirección de Redes Integradas de Salud (Dires) Lima Sur, busca superar la meta inicial tras la recepción de más de 200 consentimientos informados firmados por los padres de familia.

La campaña está dirigida a la población comprendida entre los 10 y 20 años de edad, considerada uno de los sectores más vulnerables ante la enfermedad. Según detalló una doctora del Minsa, el esquema de inmunización requiere la aplicación de dos dosis, la primera administrada durante la jornada escolar y la segunda programada a los 90 días en los centros de salud, debido al periodo vacacional, para garantizar una protección superior al 70%.

Prevención de criaderos e impacto del clima

También advirtió que la proliferación del zancudo transmisor está estrechamente vinculada a las condiciones climáticas actuales y al manejo de recipientes con agua. Además, señaló que las lluvias y el fenómeno El Niño facilitan la formación de criaderos en objetos como latas, botellas, floreros y maceteros, donde las larvas completan su ciclo de desarrollo en un plazo de cinco a siete días.

Las autoridades sanitarias resaltaron que la vacuna es segura, gratuita y se aplica de manera intramuscular en el hombro sin generar mayores malestares más allá de una molestia temporal y recalcó que esta medida actúa como una estrategia complementaria junto con el control de criaderos.