Panamericana Sur: chofer y pasajero se salvan de morir tras choque

Nuevamente se produce un violento choque en la carretera. A la altura del puente Atocongo, en la Panamericana Sur, un vehículo impactó contra la parte posterior de un tráiler y quedó con el vehículo empotrado y prácticamente destruido.

Afortunadamente, el conductor y el copiloto del vehículo menor sobrevivieron al fuerte impacto y no sufrieron heridas de consideración.

Según el conductor del camión, se movilizaba con normalidad por la Panamericana Sur cuando sintió un fuerte golpe, al bajar del tráiler vio que el auto ya estaba empotrado en la parte posterior de su unidad.

SE INVESTIGA SI LOS INVOLUCRADOS ESTABAN BAJO LOS EFECTOS DEL ALCOHOL

Posteriormente, el conductor dio aviso a los bomberos que llegaron a auxiliar a ambas víctimas que solo tenían leves lesiones. Con ayuda de la Policía Nacional lograron retirar el vehículo empotrado y se pudo observar el real impacto de este accidente. La Policía realizará el examen de dosaje etílico para ambas personas que iban en el auto impactado.