San Miguel: barristas irrumpen en caseta de Serenazgo y agreden a varias personas

Sin respeto por la autoridad, sujetos violentos irrumpieron en una caseta de Serenazgo de San Miguel, rompieron la mampara de ingreso y golpearon a algunas personas que se refugiaron en ese lugar para evitar ser agredidos.

Los agresores usaron objetos contundentes como piedras, palos y sillas, además lanzaron patadas y puñetes a algunas personas que serían miembros de un club de fútbol distinto al suyo. En tanto, el agente municipal también fue reducido por los agresores que lo golpearon, le jalaron el cabello y la ropa, además le lanzaron una piedra.

AGENTE MUNICIPAL MAL HERIDO

La gresca inició en la calle Manuel Mesones, cuando un grupo de hinchas de un club de fútbol se acercó al parque Simón Bolívar. El personal municipal acudió al lugar cuando se activó la alerta, al ingresar a la caseta afectada hallaron a un hombre de 37 años con el rostro ensangrentado que había sido perseguido por unos 10 sujetos desde el parque.

El personal de serenazgo que estaba en la caseta en el momento de la gresca terminó con heridas en la cabeza y boca, debido a que le lanzaron una piedra. El agente fue atendido de emergencia.

El gerente de seguridad ciudadana de San Miguel, Carlos Enrique Tineo Crispín, comentó que se trata de dos grupos de barristas que se enfrentaron en la caseta de serenazgo. Añadió que al ver el hecho llamaron a la Policía Nacional y condujeron al sereno afectado a la clínica Providencia, donde señalaron que hay dos dientes comprometidos en el maxilar inferior izquierdo.

Añadió que al parecer seis vecinos ingresaron a la caseta en busca de refugio porque afuera se estaban enfrentando, y al parecer seis personas de la barra brava también ingresa, uno de ellos tenía una botella de licor, además, a la persona que golpearon y dejaron mal herida también estaba bajo los efectos del alcohol.

ADVIERTE GRAVES SANCIONES

Finalmente, el funcionario advirtió que esta situación tiene graves consecuencias penales: “Lo que ha ocurrido ayer tiene una pena mínima de 6 a 8 años, si de las lesiones resulta grave se trata de 15 años, si de estas acciones terminan en muerte las penas aumentan hasta 35 años”, señaló tineo Crispín.