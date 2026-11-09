Policía Nacional presenta su Plan de seguridad para la próxima visita de León XIV

A pocos días de la visita de Su Santidad al país, la Policía Nacional muestra a la escolta oficial que acompañara al papa León XIV durante su estancia en Perú, se trata de 24 motocicletas con personal especialmente capacitado para este acontecimiento.

El general Humberto Alvarado, director de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial, explicó que se ha seleccionado y reentrenado a personal para el acompañamiento del papa León XIV, además, tendrán a disposición motocicletas nuevas con cilindraje diverso y de todoterreno, a esto se suma el personal de tránsito, tanto a pie como motorizado, que cubrirán todas las rutas donde el papa necesite desplazarse.

También explicó que, al tratarse de un alto dignatario, que tiene le nivel de un presidente, entre los protocolos los vehículos llevaran distintivos como los banderines que representan nuestro país y del Vaticano, que caracterizaran a las escoltas.

¿CUÁNTOS EFECTIVOS SE HAN DESPLEGADO PARA LA SEGURIDAD DEL PAPA?

Al respecto, el general Alvarado explicó que se han desplegado más de 37 mil efectivos a nivel nacional y en Lima a más de 22 mil, en el caso de Chiclayo se tienen unos 5 mil efectivos. Añadió que se han desplegado a un grupo de efectivos motorizados hasta dicha localidad, así como en Cusco y Pucallpa, afianzar estos servicios de escolta y seguridad.

Finalmente, el general explicó que la Policía Nacional presenta un plan de seguridad de acuerdo a sus funciones y capacidades operativas. “Está claro que las autoridades locales, a través de los municipios de cada jurisdicción y otros organismos que tienen que ver con el tránsito, el transporte, las Fuerzas Armadas, SAMU, ATU, EsSalud, están comprometidos en un trabajo macro, para que cada uno, de acuerdo a sus campos respectivos, puedan desarrollar estas coberturas”, enfatizó.