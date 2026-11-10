Reportan dos accidentes vehiculares durante la madrugada en San Juan de Lurigancho y Ancón

Durante la madrugada de hoy, 10 de noviembre, se reportaron dos accidentes en San Juan de Lurigancho y Ancón. El primero ocurrió a la altura del túnel Santa Rosa, donde un auto terminó con las llantas arriba.

Hasta el momento se desconoce las causas que provocaron este accidente, pero el conductor terminó con lesiones leves, según las primeras informaciones. Cabe destacar que, esta situación generó más tráfico en la zona.

POLICÍA INVESTIGA LAS CAUSAS DEL CHOQUE

En Ancón, en la Panamericana Norte a la altura del arco Santa Rosa, se reportó un choque entre una camioneta Hilux y un auto negro. La policía sigue investigando las causas de este siniestro, en tanto el conductor de la camioneta terminó con varias lesiones.

Los paramédicos tuvieron que atender a la víctima en el pavimento debido a sus lesiones. Los bomberos también llegaron para ayudar a retirar la camioneta que estaba obstaculizando uno de los tramos de la Panamericana Norte, luego de varios minutos se reabrió la vía; en tanto, la Policía busca las cámaras de seguridad para identificar cómo se inició este accidente.