Profesora con 27 años de servicio muere atropellada al salir de colegio en Villa María del Triunfo

Una docente del colegio Juan Guerrero Quimper, ubicado en el sector de José Gálvez, en Villa María del Triunfo, perdió la vida tras ser atropellada por una minivan cuando se dirigía a su vivienda luego de cumplir con su jornada laboral.

La víctima fue identificada como María Soledad Guerra Vaca, de aproximadamente 40 años, quien se desempeñaba como profesora de religión y cuya muerte ha generado consternación entre sus colegas, estudiantes y familiares.

El fatal accidente ocurrió en el cruce situado frente al centro comercial Real Plaza, en la avenida Pachacútec, a la altura de la curva Nueva Esperanza. Según los primeros testimonios recogidos en la zona, la docente intentaba cruzar la vía cuando fue embestida por una minivan de placa CUC-298, conducida por una mujer.

DEFICIENCIAS EN LA SEÑALIZACIÓN Y SEMÁFOROS

Los residentes de la zona denunciaron que la inoperatividad de los semáforos y la ausencia de una señalización adecuada dificultan el desplazamiento seguro de los peatones y aumentan el riesgo de atropellos en una avenida de constante circulación vehicular.

Una testigo presencial indicó que la docente habría intentado cruzar la pista después del paso de un vehículo de mayor tamaño. Esta unidad habría obstaculizado la visibilidad de la conductora de la minivan, quien presuntamente no logró advertir la presencia de la mujer.

COLEGAS Y FAMILIARES LAMENTAN LA MUERTE DE LA DOCENTE

Por otro lado, al enterarse de la noticia, compañeros de trabajo de la víctima protagonizaron escenas de profundo dolor al conocer su fallecimiento. Una de sus colegas recordó entre lágrimas que, apenas unas horas antes, habían compartido la celebración del cumpleaños de otra profesora, sin imaginar que terminarían enfrentando esta lamentable noticia.