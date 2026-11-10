Paro de transportistas EN VIVO HOY: así se desarrolla la medida en Lima y Callao

La paralización convocada para este martes 10 de noviembre responde a los ataques y amenazas que sufren diariamente los conductores de empresas de transportes.

ACTUALIZACIÓN

Las unidades de transporte público operan con normalidad ante el paro de transportistas convocado para este martes 10 de noviembre. A pesar de la paralización convocada por cerca de 50 empresas de transporte público en protesta contra la ola de extorsiones, en el paradero de Puente Nuevo, el tránsito es fluido y todo se desarrolla con normalidad.

NOTA ORIGINAL

Un equipo de Buenos Días Perú llegó hasta el puente Ramiro Prialé, en el distrito de El Agustino, y corroboró que los vehículos de transporte operan con total normalidad a pesar del paro anunciado por la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra).

La medida de fuerza contemplaba la participación de 50 empresas de transporte urbano con el propósito de suspender sus actividades en rechazo a las extorsiones y atentados contra conductores de varias empresas de transportes.

Unidades de empresas como "Los Chinos" y "El Rápido" recogen a pasajeros con normalidad. Asimismo, los usuarios confirmaron que la tarifa del pasaje se mantiene, sin registrarse aglomeraciones, largas esperas en los paraderos ni se han modificado las rutas normales.

Protesta y testimonios de usuarios

El paro de transportistas responde a la creciente inseguridad ciudadana y a las amenazas extorsivas que sufren diariamente los conductores. No obstante, el impacto de la paralización no ha generado complicaciones en la zona de Lima Este.

Cabe resaltar, que los pasajeros consultados en el lugar reiteraron que el flujo vehicular es fluido y que pudieron abordar las unidades sin inconvenientes para trasladarse a sus centros de labores y estudios.