Accidente en Jesús María: conductor de combi se habría pasado luz roja e iba a velocidad

En el cruce de las avenidas San Felipe con Brasil, en el distrito de Jesús María, se reportó un violento accidente entre una combi blanca y una camioneta gris. Ambos vehículos involucrados dejaron a tres personas heridas.

Según testigos, el conductor de la combi se habría pasado la luz roja del semáforo. Aunque en un primer momento se dijo que este vehículo era particular, la parte delantera de la van tenía un cintillo que indicaría la ruta que habría estado siguiendo, pero los testigos aseguraron que esta unidad se trasladaba sin pasajeros, pero a toda velocidad.

CONDUCTOR INTENTÓ ESCAPAR TRAS ACCIDENTE

El conductor intentó darse a la fuga, como se observa en videos captados por algunos testigos, pero agentes municipales lo detuvieron antes de que escapara. Este hombre fue trasladado hacia la comisaría de Jesús María.

En tanto, este accidente provocó que una camioneta quede muy afectada, pues al ser impactada por la combi, prácticamente, invadió la vereda. En dicho vehículo se encontraba una pareja que fue atendida por los paramédicos y luego, trasladada a la comisaría de Jesús María.

La fuerza del impacto se observa con los daños de la camioneta, que tiene la parte lateral derecha dañada y hundida, además, el parabrisas se destruyó por el impacto. Los conductores serán interrogados por los agentes policiales.