San Borja: ¡Atención! denuncian que grupo de menores roban en la avenida Aviación

En una zona bastante resguardada del distrito de San Borja, se reportó a un grupo de menores robando en un minimarket en la avenida Aviación, cerca de la estación La Cultura.

Según un video, la trabajadora del minimarket intentó atraparlos corriendo detrás de ellos, pero no logró hacerlo. Según informan testigos, estos jóvenes serían hijos de los vendedores ambulantes de la zona, quienes siguen cometiendo fechorías porque al ser menores no pueden ser detenidos.

COMERCIANTES TEMEN POR CONSTANTES ROBOS

De acuerdo a la denuncia, no es la primera vez que ingresan a locales de venta en la avenida Aviación, una zona que es muy transitada y comercial, debido a ello los comerciantes se sienten preocupados.

Una vecina comentó que son alrededor de cinco o seis menores entre los 8 y 10 años de edad que no solo roban en las tiendas, sino que tocan en las viviendas para intentar ingresar.