Caos y desborde en El Agustino: enfrentamiento entre barristas deja a un joven sin vida

Un nuevo crimen ocurrió en el distrito de El Agustino. En el asentamiento humano conocido como Cuarto Programa ocurrió un enfrentamiento de dos bandos de pseudo barristas de Universitario y Alianza Lima, que dejó a un joven de 21 años sin vida.

Las cámaras de seguridad captaron cuando los bandos se encontraron en una intersección y se lanzaron piedras. De pronto un barrista persigue a otro con un arma de fuego y dispara varias veces contra el joven por la espalda. La victima fue identificada como Carlos Torres Huarcaya de 21 años, quien fue trasladado al hospital Hipólito Unanue, pero llegó sin vida.

RESPUESTA MUNICIPAL NO ES SUFICIENTE

El gerente de seguridad ciudadana del distrito, Jorge Nieves Vela, comentó que es importante no solo la presencia de las autoridades, sino también de los padres de familia, pues la educación debe empezar en casa.

Explicó que en el distrito hay patrullaje integrado, el cual está dividido por 8 sectores donde hay supervisores y motorizados, sin embargo, aceptó que es insuficiente por la cantidad de habitantes y el espacio del distrito.

MENORES DE EDAD ENTRE LOS BARRISTAS

Añadió que en el enfrentamiento participaron menores de edad, de entre 13 y 14 años, pero cuando las patrullas llegaron al lugar, los barristas respondieron con mucha agresividad y fueron apareciendo más jóvenes: “es insuficiente, porque todos corren riesgo allí, además sacan arma de fuego y eso es lo que tratamos de conversar con la Policía Nacional”, comentó Nieves.

En cuanto a que el joven de 20 años herido fue trasladado en un mototaxi hasta el centro de salud, Jorge Nieves dijo que tomaron el mototaxi porque fue el primer vehículo que vieron y lo custodiaron para trasladar al herido rápidamente, pero, lamentablemente, llegó cadáver.