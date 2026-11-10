Huaycán: capturan a presunto abastecedor de armas que integraría banda "Los Letales del Este"

La Policía Nacional del Perú (PNP) realizó un operativo en de Huaycán que terminó con la captura de un hombre conocido con el alias de "Bebesote". El intervenido es señalado por las autoridades como presunto abastecedor de armas de fuego de la organización criminal autodenominada "Los Letales del Este".

De acuerdo con las investigaciones policiales, el sujeto identificado como Carlos Díaz, fue interceptado mientras presuntamente realizaba labores de seguridad informal en un local clandestino ubicado en dicho sector.

Los agentes policiales constataron que el individuo de 33 años, no contaba con la documentación vigente requerida para poder ejercer actividades de seguridad particular al momento de su detención.

Armamento registrado y diligencias

Durante las verificaciones realizadas, se descubrió que el detenido registraba un total de cinco armas de fuego a su nombre. Del total de armamento, las indagaciones preliminares revelaron que dos de estas pistolas figuraban como perdidas y una tercera tenía una denuncia por robo.

Tras el operativo, el investigado fue trasladado por personal policial hacia la dependencia especializada (Depincri) para continuar con las diligencias de ley. Las investigaciones permitirán esclarecer el grado de participación y las conexiones del implicado dentro de la red delictiva.