San Martín de Porres: prenden fuego a puerta de ingreso del mercado El Chaco

Sujetos a bordo de una motocicleta lineal perpetraron un ataque a la madrugada de este martes, e incendiaron la puerta de acceso principal del mercado El Chaco, situado en el jirón El Chaco, en el distrito de San Martín de Porres.

Cámaras de seguridad de la zona registraron el momento exacto en que un sujeto roció un líquido inflamable sobre las puertas de acero del establecimiento comercial para luego prenderles fuego, generando daños materiales y acumulación de humo negro en la estructura.

El atentado afectó la puerta metálica del recinto en un horario en el que las instalaciones se encontraban cerradas y sin tránsito peatonal. Pese al hecho, los comerciantes retomaron sus labores durante las primeras horas de la mañana, mientras exigían mayor presencia policial y garantías para resguardar su seguridad ante la vulnerabilidad del sector.

Investigaciones y presunto móvil

Este hecho apuntaría preliminarmente a un ataque extorsivo, los trabajadores del centro de abastos indicaron que no habían recibido amenazas directas previas que alertaran sobre el atentado. No obstante, agentes policiales acudieron al lugar para realizar las diligencias correspondientes, recabar las imágenes de las cámaras de seguridad e iniciar las investigaciones respectivas.

Los comerciantes expresaron su preocupación ante el incremento de la inseguridad en la zona y la falta de resguardo, señalando que la junta directiva se encuentra evaluando medidas de protección internas.