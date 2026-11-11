Buenos Días Perú

11/11/2026

Puente Piedra: conductor termina grave tras choque entre camión y tráiler en la Panamericana Norte

El aparatoso accidente ocurrió en la parte baja del bypass del distrito, generando el cierre total de la vía en sentido norte a sur mientras los bomberos realizaban labores de rescate.



Un aparatoso accidente de tránsito entre dos vehículos pesados se registró en la parte baja del bypass del distrito de Puente Piedra, dejando como saldo una persona herida y cuantiosos daños materiales.

La colisión se produjo cuando un camión impactó violentamente contra un tráiler, provocando que la cabina del primer vehículo terminara completamente destrozada sobre la vía. Debido a la fuerza del impacto, el chofer del camión quedó atrapado entre los fierros retorcidos por varios minutos.

Unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú llegaron al lugar y utilizaron equipos especializados para cortar y romper la estructura de la cabina, logrando liberar al herido para trasladarlo de emergencia hacia un hospital cercano.

Cierre de vía y presunta fuga de conductor

Los agentes de la Policía Nacional del Perú llegaron a la zona para atender la emergencia y constataron que el conductor del tráiler implicado no se encontraba en el lugar. Las primeras indagaciones policiales apuntan a que el chofer de dicha unidad pesada se habría dado a la fuga.

Cabe resaltar, que como consecuencia del accidente, la Panamericana Norte permanece totalmente cerrada al tránsito vehicular en el sentido de norte a sur, generando restricciones en el acceso a la zona.


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