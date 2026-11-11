La Victoria: dos personas se salvan tras caída de un pesado árbol sobre su auto

Un vehículo que se desplazaba con normalidad por la vía fue aplastado de manera repentina por un árbol de gran antigüedad que colapsó en plena vía pública. El incidente se registró en la avenida Esteban Campodónico, en el distrito de La Victoria.

Las ramas y el tronco de la estructura cayeron sobre un automóvil blanco, bloqueando el paso e inmovilizando la unidad vehicular. A raíz del fuerte impacto, los dos hombres que viajaban en el interior del vehículo quedaron atrapados durante varios minutos.

Transeúntes de la zona dieron aviso al Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, cuyos miembros utilizaron herramientas especializadas para liberar a los ocupantes sin que registraran heridas de consideración.

Reclamos de vecinos por árboles en riesgo

Tras el rescate, los residentes expresaron su preocupación debido a la presencia de múltiples árboles antiguos en condiciones similares a lo largo de la avenida Campodónico. Los vecinos señalaron que la falta de mantenimiento y poda representa un peligro latente, especialmente para los adultos mayores y peatones que transitan diariamente por el lugar.

Los ciudadanos solicitaron la intervención inmediata de las autoridades municipales de La Victoria para realizar una inspección técnica de árboles en la zona. Tras atender la emergencia, se pudo restablecer el tránsito en la zona afectada.