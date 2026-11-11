Carabayllo: sicarios le quitan la vida a conductor de 75 años

Un hombre de 75 años fue atacado por presuntos extorsionadores, quienes le quitaron la vida. Según relataron testigos, el conductor no tenía pasajeros y se dirigía a un grifo para abastecer de combustible su unidad en Carabayllo, cuando aparecieron dos sujetos en moto.

Uno de los motorizados disparó dos veces, luego volvieron a hacerlo contra el adulto mayor. Cuando se cercioraron que el conductor estaba herido, huyeron. En ese momento, el cobrador lo llevo al hospital Sergio Bernales, pero los médicos no pudieron salvarle la vida.

¿MILITARES CUSTODIABAN EMPRESA DE TRANSPORTE?

Según los testigos, la víctima siempre seguía la misma ruta durante sus labores. Además, el ataque ocurrió frente a la empresa de transportes Translima la cual, según testigos, estaba custodiada cuando ocurrió el ataque, pero los militares no reaccionaron.

EMPRESA RECIBÍA AMENAZAS DE VARIAS BANDAS CRIMINALES

Esta sería la primera vez que esta empresa es atacada por delincuentes. Según trabajadores que hacen la ruta de Carabayllo – Pueblo Libre, la empresa está siendo extorsionada por varias bandas delincuenciales. En tanto, la policía sigue realizando las investigaciones por este atentado.