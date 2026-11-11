Estadio Manuel Bonilla de Miraflores luce abandonado: Jorge Muñoz grave denuncia

En las elecciones municipales de 2026, los vecinos de Miraflores acudieron a las urnas y le dieron su apoyo a Jorge Muñoz, quien asumirá el cargo de burgomaestre el 1 de enero de 2027. Sin embargo, el exalcalde de Lima denunció que el estadio Manuel Bonilla luce abandonado.

En conversación con Buenos Días Perú, Muñoz Wells reveló que la actual gestión, que encabeza Carlos Canales, tendría planificado hacer una reestructuración en el recinto, el cual pasaría de albergar actividades deportivas a eventos musicales.

“Está en estado de abandono porque la actual gestión lo ha dejado deteriorar para poder entregar este espacio a una empresa brasilera porque se pretende desarrollar aquí (en el estadio Manuel Bonilla) que se desarrolle un centro de convenciones y que no sea más un espacio deportivo. Sin embargo, los vecinos no quieren el cambio”, comentó.

De acuerdo con lo señalado por Jorge Muñoz y la promesa que les ha hecho a todos los vecinos de Miraflores, trabajará para recuperar el recinto y que pueda volver a ser el estadio que recibía a miles de ciudadanos, quienes llegaban hasta el lugar para disfrutar de las actividades deportivas. “Hemos asumido el compromiso de recuperarlo”.

IMPACTO DEL FENÓMENO 'EL NIÑO' EN MIRAFLORES

Ante las primeras consecuencias del fenómeno 'El Niño' que se están observando en el norte del Perú, el virtual alcalde del distrito mostró su preocupación por lo que podría suceder en Miraflores debido a este evento climático. Además, expresó su inquietud por los problemas que generaría el empozamiento de agua provocado por las lluvias.

“Nos preocupa mucho la zona del acantilado. Tenemos que trabajarla de manera conjunta con Lima Metropolitana porque hay que hacer refuerzo para no generar un daño a los que circulan por la Costa Verde (…) Vamos a tener campañas de fumigación (contra el dengue) para evitar contagios por la acumulación del agua”, indicó.