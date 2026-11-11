Carabayllo: vecinos se arriesgan al cruzar el río Chillón sobre un puente improvisado de madera

Un puente artesanal ubicado en el sector de Huatocay, en el distrito de Carabayllo, se encuentra en condiciones de riesgo tras registrarse daños severos en su estructura de madera y bases de concreto.

Un equipo de Buenos Días Perú llegó hasta el lugar y corroboró que la infraestructura carece de barandas en ambos laterales, presenta tablas separadas y fierros expuestos, además no cuenta con iluminación, lo que incrementa el peligro para peatones y conductores que transitan por la zona.

El problema se agrava debido al constante paso de unidades de transporte pesado, camionetas 4x4 y camiones cargados con toneladas de material de construcción o productos agrícolas que abastecen los mercados de la capital. Los vecinos señalan que estas cargas continuas provocan que la estructura tiemble por completo, acelerando el desgaste de los tablones que fueron renovados a inicios de 2025.

Cobro de peaje vecinal y demora en proyecto

Los vecinos se organizaron desde hace una década para construir un puente improvisado mediante recursos propios, instalando una cadena para cobrar un peaje de S/5 destinado a una caja chica para el mantenimiento. Los residentes explicaron que esta vía provisional es indispensable para evitar quedar aislados, ya que rodear la zona por otras rutas toma más de una hora de viaje en comparación con los breves minutos que permite el cruce.

Por su parte, los vecinos indicaron que recientemente tomaron conocimiento de la existencia de un expediente técnico y un presupuesto de S/4 millones asignado para la construcción de un puente definitivo, obra cuya ejecución sigue pendiente. Los afectados solicitan la intervención de las autoridades competentes para concretar el proyecto y garantizar un tránsito seguro.