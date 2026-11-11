Papa León XIV en Perú: activan controles para detección de explosivos y material radioactivo

El Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN) y la Policía Nacional del Perú han desplegado cinco grupos especializados de trabajo en cada una de las ciudades que formarán parte de la visita del papa León XIV.

Dicho operativo de seguridad cuenta con más de 650 agentes policiales capacitados específicamente para reconocer alertas tempranas, identificar posibles riesgos y activar los protocolos de respuesta ante cualquier eventualidad en los espacios públicos programados.

El sistema de control tecnológico comprende el uso de camionetas acondicionadas que realizan un monitoreo constante de las rutas y recintos donde se desarrollarán las actividades papales. En caso de detectarse alguna señal sospechosa, el procedimiento operativo contempla una segunda verificación mediante dispositivos portátiles y luego el empleo de equipos especializados de alta precisión para la identificación de materiales radiactivos manteniendo una distancia de seguridad.

Detectores internos y seguridad en eventos anteriores

Carlos Palomares, presidente del IPEN, detalló que los instrumentos empleados cuentan con detectores internos capaces de percibir energía ionizante en el aire, operando con un sistema complejo que determina el tipo específico de fuente radiactiva. Asimismo, los equipos de identificación de radioisótopos permiten dar aviso inmediato a la Policía Nacional para ejecutar las acciones de control correspondientes en resguardo de la seguridad ciudadana.

Las autoridades precisaron que este despliegue técnico especializado no constituye la primera intervención de esta magnitud en el país. El IPEN y la Policía Nacional han participado previamente con esquemas de seguridad similares en eventos de alta concurrencia y categoría internacional, tales como las cumbres APEC realizadas en los años 2016 y 2024, la visita del Papa Francisco en 2018 y los Juegos Panamericanos Lima 2019.