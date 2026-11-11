Agentes Terna se disfrazan de escolares y paciente para desarticular a presunta banda en SJM

Agentes del Grupo Terna realizaron una operativo en el asentamiento humano Primero de Junio, en el distrito de San Juan de Miraflores, utilizando técnicas de mimetización para desarticular una presunta red criminal dedicada a la microcomercialización de droga.

Los agentes se disfrazaron de escolares y de un paciente en silla de ruedas para transitar por las calles de la zona sin levantar sospechas, logrando acercarse de manera sigilosa al objetivo y eludir los filtros de seguridad del inmueble.

Durante la intervención, los efectivos encubiertos derribaron las puertas e ingresaron por las ventanas de la vivienda para asegurar el perímetro y reducir a los sospechosos. Los agentes incautaron una gran cantidad de sustancias ilícitas listas para su comercialización.

Detenidos e investigaciones

Los tres presuntos integrantes de la organización delictiva, denominada "Los Santurrones de San Juan", fueron identificados como José Chunga, alias 'Nero Cuco'; Jesús Chávez, alias 'Burrito'; y Daisy Pérez, alias 'Fefa', quienes operarían de manera coordinada dentro de la vivienda.

Tras el operativo, los tres detenidos fueron trasladados bajo estrictas medidas de seguridad hasta la sede del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de San Juan de Miraflores. En dicha dependencia policial continuarán las investigaciones correspondientes y las diligencias de ley para determinar el grado de responsabilidad de cada uno de los implicados.