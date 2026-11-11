Estadio Nacional recibirá a León XIV para vigilia juvenil: trabajos tienen un avance del 70 %

Los trabajos en el estadio Nacional están casi listos para recibir a León XIV y a los jóvenes en la vigilia organizada para este jueves 12 de noviembre a las 6 de la tarde. Este encuentro importante tendrá como público principal a los jóvenes, a quienes el santo padre les dirige continuamente mensajes.

Al interior del estadio Nacional se están realizando el acondicionamiento para este evento, donde se ha instalado un escenario, luces y enormes pantallas para que todos los presentes puedan tener oportunidad de ver y escuchar al papa peruano.

SE ESTIMA MÁS DE 52 MIL ASISTENTES

Según Óscar Fernández, presidente del IPD, el avance de los trabajos de las estructuras van en un 70 %, a poco de culminar la instalación de la logística que ha solicitado el Arzobispado de Lima, pero que al final del día de hoy se llegará al 100 %.

Comentó que se han previsto 42 mil personas en tribuna y 10 mil en campo, además de espacios para personas con discapacidad; añadió que las 34 puertas que dan entrada y salida al estadio estarán habilitadas.

SE DARÁ PRIORIDAD A LA SEGURIDAD

Óscar Fernández explicó que hay tres anillos de seguridad para personas que ingresan por todas las entradas al estadio, en las que habrá controles y se solicitará el documento de identidad, además se desplegarán 1 800 efectivos policiales en todo el perímetro del estadio Nacional.

Sumado a lo anterior, se instalarán cuatro puestos del Ministerio de Salud al interior del estadio, más 16 ambulancias y tres unidades de bomberos estarán en los alrededores, y la ATU dará facilidades para que las personas puedan desplazarse en transporte público, a fin de evitar el uso de transporte privado para evitar el excesivo tráfico.

RECOMENDACIONES PARA LA VIGILIA CON EL PAPA

Por otro lado, el presidente del IPD señaló que las puertas del estadio se abrirán a las 11 a.m. y se cierran a las 5 p.m., pero recomendó que los asistentes lleguen temprano, antes de las 11 de la mañana para evitar contratiempos.

Finalmente, señaló que los elementos que los asistentes pueden traer al estadio son una mochila pequeña con una bebida que esté en un contenedor de plástico, alimentos no perecibles, y productos que tengan empaques.