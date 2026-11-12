Papa León XIV en Perú: miles de fieles llegan a la Plaza de Armas

Miles de fieles de todo el país ya están esperando desde la Plaza Mayor de Lima, donde se espera la llegada del papa peruano a la Basílica Catedral. En los alrededores hay varios efectivos policiales resguardando la seguridad.

De manera ordenada, las personas llegan por los diferentes ingresos para esperar en los exteriores de la Catedral. No solo se observa la presencia de ciudadanos, sino de miembros de grupos religiosos, movimientos misioneros, entre otros, donde cada agrupación llega con distintivos como polos de diversos colores.

Cabe destacar que las personas que cuentan con una entrada pueden entrar por el ingreso central en la intersección de jirón Conde de Superunda con avenida Tacna, quienes no, se dirigen a los laterales de la Plaza Mayor.

A su llegada, miles de fieles han salido a recibirlo con algarabía y gozo, pues muchos estaban esperando felicitar y agradecer al León XIV su enorme cariño a nuestro país.

AGENDA DEL PAPA LEÓN XIV PARA ESTE 12 DE NOVIEMBRE

La agenda del Santo Padre inicia hoy con un encuentro con los obispos del Perú a las 9:30 a.m. en la capilla del Palacio Arzobispal de Lima; a las 10:20 a.m. celebrará la Hora Media en la Basílica Catedral de San Juan Apóstol junto al clero y agentes pastorales, a las 11:30 a.m. se realizará un Encuentro sobre los desafíos y las esperanzas del pueblo peruano en la Plaza de Armas, este último es uno de los eventos principales.

A las 6 p.m. se realizará la Vigilia de oración con los jóvenes en el Estadio Nacional de Lima y, finalmente, a las 8:00 p.m. el papa León XIV terminará su día con una cena con los obispos de la Nunciatura Apostólica.