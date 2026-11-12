Colectivero fue asesinado a balazos en Lurigancho-Chosica: pasajeros resultaron ilesos

El conductor de un miniván fue asesinado a balazos en el distrito de Lurigancho-Chosica. Los pasajeros que viajaban en la unidad resultaron ilesos.

Según testigos, el conductor, malherido, descendió del vehículo e intentó correr para salvar su vida, pero los criminales lo alcanzaron y siguieron disparando.

CASO DE EXTORSIÓN

El conductor cayó al suelo sin vida. Los sicarios escaparon en una moto. La identidad de la víctima no fue revelada. El crimen sería por un caso de extorsión.

La Policía Nacional acudió al lugar y estableció un perímetro, donde los peritos recogieron los casquillos de bala e interrogaron a los testigos.

ATAQUE EN HUACHIPA

Por otro lado, en Huachipa, sujetos dispararon cinco veces contra una cúster; el conductor y pasajeros resultaron ilesos, la unidad terminó con dos orificios de bala. Los atacantes escaparon.