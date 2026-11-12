León XIV se encontrará con la imagen del Señor de los Milagros

Desde la Iglesia Las Nazarenas se prepara a la imagen del Señor de Los Milagros pues hasta este lugar llegará el papa León XIV para un encuentro que ha sido catalogado por los fieles de histórico.

El lugar está resguardado la Hermandad del Señor de los Milagros y de autoridades policiales, mientras decenas de fieles aguardan en los exteriores la llegada del pontífice. Durante el recorrido en el papamóvil, León XIV se detendrá unos minutos en la avenida Tacna para una visita de oración frente a la venerada imagen en el monasterio.

EXPECTATIVA POR LA LLEGADA DEL SANTO PADRE

Una adulta mayor vino desde Nueva York al Perú y se sumó a los fieles que esperan al sumo pontífice. Dijo que lo que le pide a León XIV es que ore por paz en el mundo: “Queremos paz en el mundo, bienestar de tantos pobres. Alrededor del mundo hay muchos que no tienen el pan de cada día”, comentó la mujer.

Mientras la sobrina de la adulta mayor comentó que el vuelo de ambas que se dirigía a Jauja se canceló: “El vuelo se postergó. Será que debíamos ver al papa”, comentó emocionada.