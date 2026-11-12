Madre de familia conmueve al esperar al papa León XIV: su hijo está desaparecido en Rusia desde abril

La visita apostólica del papa León XIV al Perú estuvo marcada por conmovedores testimonios de fe y esperanza. Entre los cientos de fieles que aguardaban el paso del sumo pontífice se encontraba Nilda, una madre peruana que llegó con la ilusión de verlo y pedirle que interceda por su familia, especialmente por su hijo, quien viajó a Rusia y permanece desaparecido desde abril.

Durante una entrevista, la mujer contó que perdió comunicación con su hijo, Iván Minaya Alejos, de 41 años, desde el pasado 18 de abril. Según relató, su familiar le pidió que cuidara de su padre antes de dejar de comunicarse con ella.

Asimismo, la madre decidió acudir al encuentro con el papa León XIV para elevar una oración por su hijo y por todas las familias afectadas por la guerra. La mujer también vivió esta jornada en una fecha especial, pues coincidió con su cumpleaños.

UNA HISTORIA MARCADA POR LA INCERTIDUMBRE Y EL DOLOR

Nilda explicó que forma parte de un grupo de aproximadamente 450 familiares de peruanos que viajaron a Rusia y de quienes no tienen información clara sobre su situación. Según manifestó, algunos compatriotas estarían en Ucrania como rehenes, otros permanecerían hospitalizados y algunos habrían fallecido.

Asimismo, contó que el dolor y la incertidumbre han afectado su descanso, pues suele despertarse durante la madrugada pensando en su hijo y esperando alguna noticia sobre su paradero.

PIDE AL PAPA LEÓN POR LA PAZ Y EL REGRESO DE SU HIJO

Por otro lado , señaló que mantiene la esperanza de recibir noticias de su hijo y confía en que algún día podrá reencontrarse con él. También indicó que las familias continúan organizándose y que tienen previsto acudir a la Embajada de Rusia para realizar nuevas acciones en busca de respuestas.