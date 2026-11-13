Papa León XIV viaja a Chiclayo: fieles esperan salida del Santo Padre de la Nunciatura Apostólica

Por segunda noche consecutiva, varias personas pernoctan en los exteriores de la Nunciatura Apostólica, ubicada en el distrito de Jesús María; esperan ver de cerca al papa León XIV y que les dé su bendición antes de viajar a Chiclayo.

Algunos ciudadanos señalaron que llegaron de distritos que están en los conos de la capital, como Carabayllo, Comas, Pachacamac, Cieneguilla, etc., mientras otros aseguraron que arribaron del extranjero solo para ver al Santo Padre.

CERCANO A LOS FIELES

Emocionados, indicaron que confían en que el religioso se vuelva a acercar a las personas que lo esperan en la Nunciatura Apostólica. Como sucedió ayer antes de partir rumbo a la Plaza Mayor, destacan que es muy cercano a los fieles.

Esta mañana, el papa León XIV viaja a la ciudad de Chiclayo, región Lambayeque, donde cumplirá una serie de actividades; entre ellas, oficiará una misa en las Pampas de Pimentel; miles de ciudadanos asistirán a la liturgia.