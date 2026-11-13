Atentado contra bus de 'Los Chocolatitos' deja a un hombre con tres dedos amputados

Un ataque con un artefacto explosivo se registró durante la madrugada de este viernes en un bus de la empresa de transportes Etsajosa, conocida como 'Los Chocolatitos', cuando la unidad transitaba por la avenida Circunvalación, cerca del Arco de San Luis, en dirección al Callao. La detonación ocurrió mientras el vehículo trasladaba a aproximadamente 20 pasajeros.

De acuerdo con información de la Policía Nacional, dos sujetos abordaron el bus durante su recorrido y uno de ellos llevaba una granada que, aparentemente, pretendían utilizar contra el conductor.

El hombre identificado como Jesús Tanchiva del Castillo resultó gravemente herido y fue trasladado al hospital Dos de Mayo, donde sufrió la amputación de tres dedos de la mano izquierda.

INVESTIGAN PRESUNTO ATAQUE CONTRA EMPRESA DE TRANSPORTES

Asimismo, el artefacto explosivo habría estado destinado a atacar al conductor de la unidad, la detonación se produjo antes de que los sujetos concretaran su presunto objetivo, lo que ocasionó lesiones graves a uno de ellos.

La Policía Nacional viene investigando las circunstancias y se busca establecer si el ataque estaría relacionado con las amenazas y extorsiones que ha denunciado la empresa de transportes.

DENUNCIAN EXTORSIONES DESDE HACE UN AÑO

Por otro lado, representantes de la empresa Etsajosa señalaron que tanto sus trabajadores como los responsables de la compañía vienen siendo víctimas de extorsión desde hace aproximadamente un año.