Papa León XIV viaja a Chiclayo: policías resguardan exteriores del Grupo Aéreo N.° 8

El santo padre tiene previsto llegar a Chiclayo alrededor de las 9:00 a. m., donde cumplirá una agenda de actividades pastorales.

Desde los exteriores del Grupo Aéreo N.° 8, se registra un importante despliegue policial a lo largo de la avenida Canta Callao, donde se espera la llegada del papa León XIV para abordar el avión que lo trasladará a la ciudad de Chiclayo.

Asimismo, algunos fieles se hicieron presentes con cánticos y muestras de alegría para recibir al santo padre, quien continuará con sus actividades pastorales en el interior del país.

RUMBO A CHICLAYO

El cordón policial desplegado en la zona no solo garantiza el resguardo del perímetro, sino que también permite mantener el orden para que los fieles puedan presenciar la llegada del sumo pontífice y evitar posibles altercados.

Por otro lado, se tiene previsto que el papa León XIV llegue a Chiclayo alrededor de las 9:00 a. m., donde cumplirá con una apretada agenda pastoral.