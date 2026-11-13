Buenos Días Perú

13/11/2026

Delincuente roba camioneta con familia a bordo y termina detenido tras persecución en Puente Piedra

Tras el robo en una zona limítrofe entre Carabayllo y Puente Piedra, la Policía desplegó un operativo que terminó con la captura de uno de los implicados. No se reportaron heridos.



Un delincuente terminó estrellando una camioneta contra una farmacia luego de protagonizar una intensa persecución policial entre los distritos de Carabayllo y Puente Piedra, al norte de Lima. 

El sujeto había participado en el robo de una camioneta Toyota Hilux perteneciente a una familia que se encontraba a bordo del vehículo. El robo habría sido realizado con dos sujetos más, quienes  interceptaron al conductor y le arrebataron su unidad, sin importar que estuviera acompañada de su esposa y su hijo. 

DELINCUENTE CHOCA CAMIONETA ROBADA CONTRA FARMACIA

La persecución se extendió por varias calles de la zona hasta llegar a las inmediaciones del Centro de Monitoreo Rosa Luz, en Puente Piedra. En ese punto, el sujeto perdió el control de la Toyota Hilux y terminó impactando violentamente contra una farmacia.

Pese al choque, que afortunadamente no dejó personas heridas, el delincuente intentó escapar a pie para evitar su captura. Sin embargo, los agentes policiales lograron alcanzarlo y reducirlo. 

CÓMPLICES LOGRARON ESCAPAR TRAS EL ROBO

Por otro lado, los dos cómplices que participaron en el asalto consiguieron escapar a bordo de otro vehículo y permanecen no habidos. La Policía Nacional continúa con las diligencias correspondientes para identificarlos y dar con su paradero.


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