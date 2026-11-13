Delincuente roba camioneta con familia a bordo y termina detenido tras persecución en Puente Piedra

Un delincuente terminó estrellando una camioneta contra una farmacia luego de protagonizar una intensa persecución policial entre los distritos de Carabayllo y Puente Piedra, al norte de Lima.
El sujeto había participado en el robo de una camioneta Toyota Hilux perteneciente a una familia que se encontraba a bordo del vehículo. El robo habría sido realizado con dos sujetos más, quienes interceptaron al conductor y le arrebataron su unidad, sin importar que estuviera acompañada de su esposa y su hijo.
DELINCUENTE CHOCA CAMIONETA ROBADA CONTRA FARMACIA
La persecución se extendió por varias calles de la zona hasta llegar a las inmediaciones del Centro de Monitoreo Rosa Luz, en Puente Piedra. En ese punto, el sujeto perdió el control de la Toyota Hilux y terminó impactando violentamente contra una farmacia.
Pese al choque, que afortunadamente no dejó personas heridas, el delincuente intentó escapar a pie para evitar su captura. Sin embargo, los agentes policiales lograron alcanzarlo y reducirlo.
CÓMPLICES LOGRARON ESCAPAR TRAS EL ROBO
Por otro lado, los dos cómplices que participaron en el asalto consiguieron escapar a bordo de otro vehículo y permanecen no habidos. La Policía Nacional continúa con las diligencias correspondientes para identificarlos y dar con su paradero.