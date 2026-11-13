Papa León XIV salió al balcón de la Nunciatura y bendijo a los fieles que lo esperaban

El papa León XIV protagonizó un nuevo encuentro con los fieles desde el balcón de la Nunciatura Apostólica, en Jesús María, durante la noche del jueves 12 de noviembre. Su aparición generó ovaciones y muestras de entusiasmo entre las personas que permanecían en los exteriores de la sede diplomática a la espera de volver a verlo.

«Muchas gracias por esta presencia tan hermosa, por este entusiasmo, porque todos estamos buscando estar unidos siempre en Jesucristo», expresó el Santo Padre al dirigirse a los asistentes. Sus palabras fueron recibidas entre aplausos y cánticos de los presentes, quienes corearon frases de cariño hacia el pontífice.

Papa León XIV impartió su bendición desde el balcón

Durante su breve intervención, León XIV invitó a los fieles a mantener la fe, abrir sus corazones y escuchar la palabra de Dios. También pidió que todos permanecieran unidos como hermanas y hermanos en Cristo, antes de iniciar la oración para impartir la bendición.

Finalmente, el pontífice bendijo a los asistentes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y agradeció nuevamente su presencia. La despedida estuvo acompañada de nuevas ovaciones y gritos de «¡Padre, padre!», mientras los fieles celebraban este segundo encuentro desde el balcón de la Nunciatura.