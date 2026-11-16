Papa León XIV culmina su visita al Perú con misa multitudinaria en Las Palmas

ACTUALIZACIÓN: EXTERIORES DE LA NUNCIATURA

6:37 a.m.: Asimismo, otra pareja llevó sus anillos de matrimonio para que pudieran ser bendecidos por el santo padre.

6:35 a.m.: Una pareja que se encuentra en los exteriores de la Nunciatura Apostólica espera con emoción volver a ver al papa León XIV, quien años atrás, cuando aún ejercía como sacerdote, les dio su bendición. Ahora, ambos esperan reencontrarse con el santo padre antes de contraer matrimonio.

NOTA ANTERIOR

El papa León XIV cumple este lunes 16 de noviembre su último día de actividades en el Perú, poniendo fin a una visita apostólica de seis días que lo llevó a reencontrarse con el país donde desarrolló gran parte de su labor pastoral.

Durante su recorrido, el pontífice visitó Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa, donde sostuvo encuentros con autoridades, representantes de la Iglesia y miles de fieles.

En su jornada final, el Santo Padre tiene previsto visitar la Casa de Acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, ubicada en el Callao, donde se reunirá con los trabajadores y adultos mayores que reciben atención en el establecimiento. Esta actividad está programada para las 8:30 de la mañana y representa uno de los últimos encuentros pastorales de su estadía en territorio peruano.

MISA EN LAS PALMAS

La celebración eucarística en la Base Aérea Las Palmas que esta programada para la 1: 15 p.m., la que marcará el cierre de las actividades religiosas del pontífice en el Perú. Para esta ocasión, también se tiene prevista la presencia de la imagen del Señor de los Milagros, que llegó al recinto tras recorrer distintos distritos de Lima.

Asimismo, cientos de fieles provenientes de distintas partes del país se hicieron presentes en la Nunciatura Apostólica para esperar el último “balconazo” del santo padre y recibir su bendición, una tradición que se ha repetido durante los días de su visita al Perú.